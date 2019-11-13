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НХЛ

"Аризона" прервала семиматчевую победную серию "Сент-Луиса" в НХЛ

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей

ТАСС, 13 ноября. "Сент-Луис" проиграл "Аризоне" в серии буллитов со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Джэйден Шварц (18-я минута) и Колтон Парайко (36), у гостей отличились Клэйтон Келлер (27) и Конор Гарланд (46), победный буллит реализовал Ник Шмальц.

Российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился в матче результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

"Сент-Луис" потерпел первое поражение в последних восьми матчах, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 28 очков после 19 игр. "Аризона" идет четвертой с 24 очками в 19 встречах.

В следующем матче "Сент-Луис" 16 ноября в гостях сыграет с "Коламбусом", "Аризона" днем ранее на выезде сразится с "Миннесотой".

В другом матче игрового дня "Колорадо" в гостях обыграл "Виннипег" со счетом 4:0. Голкипер победившей команды 29-летний чех Павел Францоуз получил травму на 31-й секунде игры, его заменил 22-летний швед Адам Вернер, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Он отразил все 40 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

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