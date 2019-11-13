Нурмагомедов может провести бой с Фергюсоном весной 2020 года в России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов весной 2020 года может провести бой против американца Тони Фергюсона в России. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Разговоры идут по организации российского номерного турнира в России [весной 2020 года]. Посмотрим, на чем остановится [UFC]. На данный момент рассматривается Фергюсон в качестве соперника", - сказал Магомедов.

Нурмагомедов последний поединок провел 7 сентября в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед и ни одного поражения.

В активе Фергюсона 25 побед и три поражения. Американец имеет серию из 12 побед подряд.