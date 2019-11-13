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Мировой футбол

Чемпион мира и Европы по футболу Вилья объявил о завершении карьеры

Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом "Виссел Кобе", состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии
Давид Вилья EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE
Описание
Давид Вилья
© EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE

ТАСС, 13 ноября. Испанский нападающий японского "Виссел Кобе" Давид Вилья, становившийся чемпионом мира и Европы по футболу в составе национальной команды, объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. Об этом Вилья заявил на специальной пресс-конференции.

Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом, состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором "Виссел Кобе" примет "Джубило Ивату" 7 декабря. На пресс-конференции присутствовал партнер Вильи по команде испанец Андрес Иньеста, вместе с которым Вилья также выступал в "Барселоне" и сборной Испании.

"Я решил завершить профессиональную карьеру в конце сезона после 19 лет выступлений, - написал Вилья в своем Twitter. - Благодарю все команды, всех тренеров и партнеров, которые подарили мне незабываемые впечатления, также говорю спасибо своим родным, которые всегда оказывали мне поддержку. Последнее, что я хочу сделать, - принести "Виссел Кобе" победу в Кубке Японии ("Виссел Кобе" вышел в 1/2 финала Кубка Японии, где сыграет с "Симидзу" - прим. ТАСС)".

Во вторник стало известно, что Вилья станет одним из владельцев американской команды "Куинсборо", которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе (USL Championship).

37-летний Вилья, который 3 декабря отпразднует очередной день рождения, является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, на его счету 59 голов в 98 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2008 года, также на его счету серебряная (2013) и бронзовая (2009) награды Кубка конфедераций. На клубном уровне Вилья играл за испанские "Барселону", "Атлетико", "Сарагосу", "Валенсию", американский "Нью-Йорк Сити" и австралийский "Мельбурн Сити". В составе "Барселоны" Вилья стал двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителем клубного чемпионата мира.

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