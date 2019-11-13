ФК "Оренбург" не получал предложений о переходе тренера Федотова

ТАСС, 13 ноября. Футбольный клуб "Оренбург" не получал предложений о переходе главного тренера команды Владимира Федотова в другую команду. Об этом сообщил президент "Оренбурга" Владимир Кияев, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Ранее СМИ сообщали, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" заинтересован в услугах 53-летнего Федотова.

"Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере "Оренбурга" Владимире Федотове и его переходе в другой клуб, сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт. Тренерский штаб "Оренбурга" отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны "Сочи". В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет", - сказал Кияев.

Федотов находится в тренерском штабе "Оренбурга" с 28 июня 2015 года, 17 августа 2017 года он был назначен главным тренером команды. Под руководством специалиста клуб из Оренбурга во второй раз в истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а в следующем году занял седьмое место в РПЛ, что является лучшим результатом в истории "Оренбурга".

После 16 туров "Оренбург" идет восьмым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков. В следующем туре чемпионата страны подопечные Федотова 23 ноября на домашнем поле встретятся с грозненским "Ахматом".