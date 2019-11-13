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Олимпиада-2020 в Токио

Пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке

Пока нет ясности, сумеет ли спортсмен восстановиться к Играм-2020
Денис Аблязин EPA/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Денис Аблязин
© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу во время тренировки. Об этом ТАСС в среду сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

"Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования", - сказал специалист.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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