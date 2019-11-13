Пятикратный призер Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу во время тренировки. Об этом ТАСС в среду сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

"Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования", - сказал специалист.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы.