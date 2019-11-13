Эксперт: в "Лос-Анджелесе" так и не определились, как правильно использовать Ковальчука

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ситуация с выводом российского нападающего Ильи Ковальчука из состава клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" произошла из-за менеджерской ошибки клуба, за полтора года в команде так и не определились, как правильно использовать форварда. Такое мнение ТАСС в среду высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года и чемпион мира Андрей Николишин.

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду. После игры главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан заявил, что российский форвард еще получит возможность вернуться в состав клуба.

"В этой ситуации только Илья может определиться, что для него будет лучше - снять запрет на обмены, играть дальше или еще что-то. Но менеджмент команды должен отвечать за свои действия, за профессиональную оценку игрока. Я считаю, что тут получилась двусторонняя ошибка - они подписали игрока на хорошие деньги, но при этом сами должны были понимать, что за хоккеиста вы берете, на какую роль, как его использовать. Если в течение полутора лет они еще не определились, как его использовать, то это менеджерская ошибка", - сказал Николишин.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".