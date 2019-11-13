Гимнаст Аблязин после перелома ног успеет восстановиться к отбору на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног во время тренировки, успеет восстановиться к мартовскому чемпионату России, который является отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен, отметив, что по причине травмы он пропустит ближайшие олимпийские квалификационные старты в личных дисциплинах.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы. В среду личный тренер спортсмена Сергей Старкин сообщил ТАСС, что Аблязин сломал ногу на тренировке.