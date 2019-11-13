Гимнаст Аблязин после перелома ног успеет восстановиться к отбору на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног во время тренировки, успеет восстановиться к мартовскому чемпионату России, который является отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен, отметив, что по причине травмы он пропустит ближайшие олимпийские квалификационные старты в личных дисциплинах.
27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы. В среду личный тренер спортсмена Сергей Старкин сообщил ТАСС, что Аблязин сломал ногу на тренировке.
"Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года. Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги - трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями", - сказал Аблязин.
"Верхний плечевой пояс я начну закачивать в январе, сейчас запрещены любые физические нагрузки. Но к чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода", - добавил он.
По причине травмы гимнаст пропустит этап Кубка мира на отдельных снарядах в немецком Коттбусе, который пройдет с 21 по 24 ноября. Этот старт будет отборочным к Олимпийским играм.