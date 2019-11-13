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Олимпиада-2020 в Токио

Гимнаст Аблязин после перелома ног успеет восстановиться к отбору на Олимпиаду в Токио

По причине травмы гимнаст пропустит этап Кубка мира на отдельных снарядах в немецком Коттбусе
Денис Аблязин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Денис Аблязин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский гимнаст Денис Аблязин, получивший переломы ног во время тренировки, успеет восстановиться к мартовскому чемпионату России, который является отборочным стартом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен, отметив, что по причине травмы он пропустит ближайшие олимпийские квалификационные старты в личных дисциплинах.

27-летний Аблязин является трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе две победы на чемпионатах мира, восемь золотых наград чемпионатов Европы. В среду личный тренер спортсмена Сергей Старкин сообщил ТАСС, что Аблязин сломал ногу на тренировке.

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"Дала о себе знать старая травма с Олимпийских игр 2016 года. Получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, в большеберцовой кости правой ноги - трещина. Сделана операция, сломанные кости скрепили титановыми штырями", - сказал Аблязин.

"Верхний плечевой пояс я начну закачивать в январе, сейчас запрещены любые физические нагрузки. Но к чемпионату России, который пройдет в марте, должен успеть полностью восстановиться. Врачи говорят, что лечение займет около полугода", - добавил он.

По причине травмы гимнаст пропустит этап Кубка мира на отдельных снарядах в немецком Коттбусе, который пройдет с 21 по 24 ноября. Этот старт будет отборочным к Олимпийским играм.

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Олимпиада-2020 в Токио
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