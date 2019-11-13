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НХЛ

Фетисов: Ковальчук должен был понимать все риски, возвращаясь в НХЛ

Олимпийский чемпион считает, что не стоит драматизировать ситуацию с игровой практикой хоккеиста в "Лос-Анджелесе"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Хоккеист Илья Ковальчук должен был просчитать все риски, возвращаясь в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) год назад. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ковальчук в июне 2018 года подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн, форвард в прошлом сезоне неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности -26. В ночь на среду журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду. После игры главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан заявил, что российский форвард еще получит возможность вернуться в состав клуба.

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"В его возвращении в НХЛ (ранее Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год - прим. ТАСС) никакой ошибки нет. Если человек захотел еще раз попробовать, у него есть для этого цель. Другое дело, что он мог просчитать все риски, сожалею, что так произошло", - сказал Фетисов.

Фетисов не считает, что решение тренерского штаба "Лос-Анджелеса" может негативно повлиять на карьеру Ковальчука. "Наш хоккей его приобрел в свое время, когда он пацаном ездил из Твери на тренировки в Москву, выиграл первый чемпионат мира в 2008 году, забив для нас в овертайме. Мы его нашли и благодарны за то, что он сделал. Много мальчишек пришло в хоккей, потому что играл Ковальчук", - отметил он.

"Это жизнь и нечего драматизировать. Самое главное с возрастом - желание играть, других мотиваций быть не должно. Думаю, Илья сам знает все ответы на все вопросы", - добавил он.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в последнем чемпионате мира в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

Теги
Фетисов, Вячеслав Александрович
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