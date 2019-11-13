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Тур де Франс

Умер восьмикратный призер общего зачета велогонки "Тур де Франс" Пулидор

В 1964 году велогонщик побеждал на "Вуэльте"

ТАСС, 13 ноября. Французский велогонщик Раймон Пулидор, рекордные восемь раз становившийся призером общего зачета престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс", скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Пулидор скончался в среду в больнице города Сен-Леонар-де-Нобла, он был госпитализирован 8 октября в связи с упадком сил.

Во Франции Пулидор всегда был необычайно популярным спортсменом, он происходил из крестьянской семьи. Увлекшись велоспортом, он вынужден был работая в поле днем, тренироваться по ночам. В конце 50-х годов он стал профессиональным велогонщиком, уже в 1961 году он выиграл чемпионат Франции. "Дуэли" Пулидора с его основным соперником, французом Жаком Анкетилем на "Тур де Франс" в течение нескольких лет были одним из главных событий велогонки.

Пулидор ни разу не побеждал в генеральной классификации "Тур де Франс", он трижды занимал второе место (1964, 1965, 1974) и пять раз - третье (1962, 1966, 1969, 1972, 1976), за что его в шутку называли "вечно вторым". В 1964 году Пулидор одержал единственную победу в многодневках Гранд-тура ("Джиро д 'Италия, "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), выиграв "Вуэльту". Также Пулидор завоевал одну серебряную (1974) и три бронзовые награды (1961, 1964, 1966) чемпионатов мира, в 1961 году спортсмен первенствовал в велогонке "Милан - Сан-Ремо".

Выйдя на пенсию в 1977 году, он некоторое время занимался выпуском велосипедов под марками Mercier и Poulidor. В 2003-м за свои заслуги перед страной он был удостоен высшей награды - ордена Почетного легиона. На пенсии Пулидор выпустил три книги воспоминаний.

Ухудшение физического состояния у бывшего велогонщика было обнаружено в июле 2019 года.

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Тур де Франс
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