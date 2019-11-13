Умер восьмикратный призер общего зачета велогонки "Тур де Франс" Пулидор

ТАСС, 13 ноября. Французский велогонщик Раймон Пулидор, рекордные восемь раз становившийся призером общего зачета престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс", скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Пулидор скончался в среду в больнице города Сен-Леонар-де-Нобла, он был госпитализирован 8 октября в связи с упадком сил.

Во Франции Пулидор всегда был необычайно популярным спортсменом, он происходил из крестьянской семьи. Увлекшись велоспортом, он вынужден был работая в поле днем, тренироваться по ночам. В конце 50-х годов он стал профессиональным велогонщиком, уже в 1961 году он выиграл чемпионат Франции. "Дуэли" Пулидора с его основным соперником, французом Жаком Анкетилем на "Тур де Франс" в течение нескольких лет были одним из главных событий велогонки.

Пулидор ни разу не побеждал в генеральной классификации "Тур де Франс", он трижды занимал второе место (1964, 1965, 1974) и пять раз - третье (1962, 1966, 1969, 1972, 1976), за что его в шутку называли "вечно вторым". В 1964 году Пулидор одержал единственную победу в многодневках Гранд-тура ("Джиро д 'Италия, "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), выиграв "Вуэльту". Также Пулидор завоевал одну серебряную (1974) и три бронзовые награды (1961, 1964, 1966) чемпионатов мира, в 1961 году спортсмен первенствовал в велогонке "Милан - Сан-Ремо".

Выйдя на пенсию в 1977 году, он некоторое время занимался выпуском велосипедов под марками Mercier и Poulidor. В 2003-м за свои заслуги перед страной он был удостоен высшей награды - ордена Почетного легиона. На пенсии Пулидор выпустил три книги воспоминаний.

Ухудшение физического состояния у бывшего велогонщика было обнаружено в июле 2019 года.