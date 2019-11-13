Нургалиев: самбо способно решить государственные задачи по обеспечению безопасности РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Самбо может решить ряд государственных задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Об этом журналистам рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

В среду в Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.

"Самбо как вид спорта может решить несколько государственных задач в обеспечении безопасности страны. Инициативы по развитию самбо были поддержаны президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Нургалиев.

"Позиции самбо в правоохранительных органах страны утрачены, надо их наверстывать. В 90-е годы на смену нашему любимому спорту пришли другие виды единоборств - мы их не отрицаем. Но, мне кажется, есть шанс сейчас сделать прорыв. Силовым ведомствам следует подготовить программы развития самбо, пути развития", - добавил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

"Нужны популярность и узнаваемость самбо, в том числе и для укрепления безопасности нашей страны. За прошлый год количество занимающихся самбо увеличилось на 26 тыс. человек. Всего же в стране нашим видом спорта занимается более 300 тыс. человек", - заключил Нургалиев.