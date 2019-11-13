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Евро-2020

Португальский арбитр Диаш назначен на матч квалификации Евро-2020 Россия - Бельгия

Встреча пройдет в Петербурге 16 ноября

ТАСС, 13 ноября. Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем будет работать на матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу между командами России и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами арбитра будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный судья - Уго Мигель.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 20:00 мск.

Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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Евро-2020
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