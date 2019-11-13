Международный центр самбо в Москве постараются открыть 16 ноября 2021 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Открытие Международного центра самбо в Москве в 2021 году постараются провести в рамках праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню самбо, который отмечается ежегодно 16 ноября. Об этом журналистам в среду сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Спортивное сооружение, общая площадь которого составит более 40 тыс. кв. м, построят до конца 2021 года на улице Лужники, неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса.

"Перед началом заседания оргкомитета мы осмотрели место строительства стадиона [Международного центра самбо] в "Лужниках". Мы обратимся к мэру Москвы, чтобы центр был открыт не просто в конце 2021 года, а к 16 ноября - священной дате для каждого самбиста", - сказала Голодец.

В среду в Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию самбо.