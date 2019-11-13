Миранчук: Черчесов заостряет внимание футболистов на обороне перед игрой с бельгийцами

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уделяет много внимания игре в обороне при подготовке к матчу отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом журналистам сообщил полузащитник национальной команды Алексей Миранчук.

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск. 19 ноября подопечные Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино.

"Работа по разбору соперника уже пошла, - сказал Миранчук. - Сегодня была интенсивно-тактическая тренировка, вчера небольшое теоретическое занятие, это очень важный аспект, мы должны быть готовы. Все теоретические занятия, как обычно, длятся где-то час. Заостряем внимание на обороне, на том, какие зоны нужно закрывать, как выходить в атаку".

7 ноября сборная России представила новую форму, разработчиком которой является компания Adidas. Затем в различных СМИ появлялась информация о том, что многие футболисты национальной команды недовольны новой формой.

"Не могу тут ничего сказать: нам дают форму, и мы должны в ней играть. Она нехорошая? Как она может быть нехорошей? Мы же не можем повлиять на дизайн, на презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально", - заявил Миранчук.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).