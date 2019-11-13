Караваев отметил позитивное настроение в сборной России перед играми отбора ЧЕ-2020

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев отметил, что игроки находятся в хорошем настроении перед матчами отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом Караваев рассказал журналистам.

Матч против бельгийцев пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, а гостевая встреча со сборной Сан-Марино состоится 19 ноября.

"Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, молодые ребята, - сказал Караваев. - Это не отвлекает, мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Газон здесь шикарный, как и погода, фантастические условия для подготовки к предстоящим играм, все в команде на позитиве".

Караваев дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену в матче против киприотов (5:0). "В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятный эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка, не думаем о нужном счете (сборной России необходимо обыграть бельгийцев со счетом 2:0 или с разностью в три мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино, чтобы занять первое место в группе - прим. ТАСС), просто готовимся к матчу", - заявил Караваев.

"Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны - это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже была в матчах за клуб. Где скажет тренер, там и выйду", - добавил защитник.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).