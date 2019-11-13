Ионов назвал дисциплину и самоотдачу преимуществами россиян в матче с бельгийцами

СОЧИ, 13 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Алексей Ионов считает, что дисциплина и самоотдача будут главными преимуществами команды перед матчем отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против бельгийцев. Таким мнением Ионов поделился с журналистами.

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск. 19 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино. Сборная России проводит сбор в Сочи на стадионе им. Метревели перед отборочными матчами.

"Все классно, сборы проходят отлично, прекрасная погода, хорошее поле, - сказал Ионов. - Мальчишки пришли, смотрят, поэтому готовимся к игре, эмоции только положительные. Крики детей на тренировке не мешают. После тренировки обязательно подойдем к ребятам, распишемся, сфотографируемся, они ждут".

"Готовимся к хорошей игре с Бельгией, изучаем соперника, время еще есть, будет завтра теория, нам еще раз покажут, укажут. Наши преимущества? Дисциплина, выполнение установки, самоотдача, плюс мы играем в Питере при полном стадионе, уверен, что будет хорошая атмосфера, болельщики будут гнать нас вперед", - отметил Ионов.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).