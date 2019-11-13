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КХЛ

ХК "Локомотив" обменял форварда молодежной сборной России Слепца в рижское "Динамо"

В обмен на нападающего в ярославский клуб перешел канадский форвард Брок Троттер

ТАСС, 13 ноября. Нападающий молодежной сборной России Кирилл Слепец в результате обмена перешел из ярославского "Локомотива" в рижское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В обмен на 20-летнего нападающего в "Локомотив" перешел канадский форвард Брок Троттер. Также рижане расторгли контракт с латвийским форвардом Френксом Разгалсом.

В июне Слепец был выбран под общим 152-м номером "Каролиной" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19, всего в лиге за "Локомотив" на счету форварда 10 матчей и одна заброшенная шайба. В текущем сезоне он сыграл четыре матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "Локо", забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В январе он в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, в семи матчах турнира форвард набрал семь (5 шайб + 2 передачи) очков.

Троттер в последний раз играл за рижское "Динамо" в сезоне-2014/15, затем выступал за шведский "Бьёрклёвен", финские "Сайпу" и "Кярпят", клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвс" и австрийский "Дорнбирн". В КХЛ канадский форвард также выступал за загребский "Медвешчак", всего в лиге он провел 92 матча, набрав 43 (15+28) очка.

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