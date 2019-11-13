Долги по зарплате перед футболистами "Мордовии" составляют около 2,5 месяца

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед футболистами "Мордовии" составляет порядка 2,5 месяца. Об этом ТАСС сообщил директор саранского клуба Николай Левин.

"Мордовия" занимает последнее место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав в 22 матчах 15 очков. Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщил СМИ, что зарплата была выплачена за период до июля.

"Долги по зарплате перед игроками существуют. По-моему, за два с половиной месяца", - сказал Левин, не став уточнять, о какой именно сумме идет речь.

"Мы занимаемся поиском, но никто не отзывается, - отметил директор "Мордовии". - Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики".