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ММА

В будущем возможны поединки Хабиба Нурмагомедова в Лас-Вегасе

Ранее россиянин заявил, что не готов драться в этом городе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в будущем сможет проводить поединки в Лас-Вегасе, но после извинений от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Такое мнение ТАСС высказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"У нас есть диалог по этому поводу [решения проблем с атлетической комиссией]. Как Хабиб говорил, так и есть", - сказал Магомедов, подчеркнув, что в будущем поединки российского бойца в Лас-Вегасе возможны.

Ранее Нурмагомедов во время общения с болельщиками заявил, что ему поступило предложение провести бой в Лас-Вегасе. Однако россиянин заявил, что не готов драться в этом городе, пока ему не будут принесены извинения от атлетической комиссии, которая оштрафовала его и членов его команды после потасовки с ирландцем Конором Макгрегором.

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