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Футбол в России

КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на один матч за высказывания в адрес судей

Также главный тренер ЦСКА должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко на один матч за высказывания в адрес судей во встрече против "Сочи" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА в воскресенье в гостях обыграл "Сочи" со счетом 3:2. В телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, тренер использовал нецензурную лексику.

"Гончаренко дисквалифицирован на один матч, также он получил условную дисквалификацию на еще одну встречу. Назначен испытательный срок до конца сезона. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков, в следующем туре московский клуб сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов" 24 ноября.

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