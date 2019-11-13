Галимова: продажа пива на стадионах поможет сделать спортобъекты рентабельными

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана считают, что разрешение продавать пиво на футбольных стадионах поможет улучшить финансовые возможности спортивных объектов для укрепления материально-технической базы, поддержки спортивных школ. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах впервые был поднят президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в июле прошлого года на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

"Когда Рустам Нургалиевич выступал на Совете по спорту с такой инициативой, он безусловно опирался на тот опыт управления наследием, который в Татарстане сформировался гораздо раньше, чем в других субъектах, еще в 2013 году, когда проходила Универсиада. Кроме того, игры чемпионата мира по футболу показали, что при правильно выстроенной работе это можно делать цивилизованно, без рисков. Финансовые возможности, которые открываются перед этими спортивными сооружениями, могут стать серьезным подспорьем в укреплении материально-технической базы, поддержке спортивных школ на этих площадках, содержании объектов", - сказала она.

В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года.