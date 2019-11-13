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Футбол в Испании

Испанская футбольная федерация отказалась переносить матч "Барселона" - "Реал"

Встреча пройдет 18 декабря

ТАСС, 13 ноября. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила жалобу Ла Лиги по поводу переноса матча 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", встреча пройдет 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии. 24 октября Ла Лига направила жалобу в RFEF и предложила перенести игру на резервный день - 4 декабря, так как на 18 декабря запланированы встречи Кубка Испании. Кроме того, Ла Лига заявила о возможной потери прибыли от продажи телевизионных прав.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков после 12 матчей. "Реал" идет вторым, также имея в активе 25 очков после 12 встреч, но уступая каталонскому клубу по дополнительным показателям.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).

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