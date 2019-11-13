Сборная Польши сыграет матч отбора ЧЕ-2020 в Израиле, несмотря на ситуацию в секторе Газа

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная Польши по футболу сыграет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в Израиле, несмотря на обострение в секторе Газа. Об этом в среду сообщила пресс-служба Польского футбольного союза.

Матч группы G квалификации чемпионата Европы Израиль - Польша запланирован на 16 ноября в Иерусалиме.

"Польский футбольный союз информирует, что сборная Польши в соответствии с прежними планами в пятницу, 15 ноября вылетит в Израиль и проведет там запланированную в календаре УЕФА встречу отборочного турнира чемпионата Европы", - указано в сообщении. Подчеркивается, что это решение, "учитывая напряженную ситуацию в принимающей матч стране", было принято после многочисленных консультаций с МИД и посольством Польши в Израиле, Футбольной федерацией Израиля и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Наши партнеры по диалогу и организаторы матча заверили нас, что риск исключен и безопасность перелета и пребывания польской сборной и около 2 тыс. болельщиков, направляющихся в Израиль, будет обеспечена", - указано в сообщении союза, оставившего за собой право действовать "в ситуации, если безопасность польских футболистов или болельщиков окажется под угрозой".

Палестинские группировки и армия Израиля уже второй день обмениваются ударами после того, как на рассвете вторника в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов, израильские военные ведут массированные бомбардировки объектов радикалов.

За два тура до окончания отборочного этапа сборная Польши лидирует в группе G, набрав 19 очков и обеспечив себе выход в финальную часть. Далее следуют команды Австрии (16 очков), Северной Македонии (11), Словении (11), Израиля (11) и Латвии (0). По регламенту, первые две команды из группы выходят в финальную часть чемпионата.