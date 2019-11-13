На Олимпийских играх в Токио могут разрешить зрителям проносить на стадионы свои напитки

ТАСС, 13 ноября. Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года может разрешить зрителям проносить свои прохладительные напитки на стадионы из-за жаркой погоды в летнее время в Японии. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo .

В случае одобрения этой инициативы гости состязаний смогут брать с собой одну пластиковую бутылку. Организаторы также рассмотрят возможность бесплатной раздачи воды на спортивных объектах.

Как подчеркивает агентство, ограничения действовали на предыдущих Олимпиадах из-за угрозы терактов. Снятие данного запрета может также затронуть интересы американской корпорации Coca-Cola ("Кока-Кола"), которая обладает эксклюзивными правами на продажу напитков на стадионах, принимающих соревнования Олимпийских игр.

1 ноября Международный олимпийский комитет и администрация Токио отказались от проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе в японской столице из-за жары. Как следует из ранее осуществленных замеров, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но в тот раз соревнования проходили в начале октября.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.