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Летние олимпийские виды спорта

Пловцы Колесников и Морозов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы в Глазго

Турнир пройдет с 4 по 8 декабря
Владимир Морозов AP/Darko Bandic
Описание
Владимир Морозов
© AP/Darko Bandic

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания утвердила состав национальной команды на чемпионат Европы на короткой воде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, в него вошли рекордсмен мира, призер чемпионата мира Климент Колесников, олимпийский призер Владимир Морозов, призеры чемпионата мира Мартин Малютин и Владислав Гринев.

Чемпионат Европы на короткой воде пройдет в британском Глазго с 4 по 8 декабря.

В мужскую команду вошли Вячеслав Андрусенко, Илья Бородин, Гринев, Михаил Вековищев, Михаил Доринов, Александр Жигалов, Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, Малютин, Даниил Марков, Морозов, Антон Никитин, Александр Осипенко, Даниил Пасынков, Александр Попков, Александр Прибыток, Григорий Тарасевич, Сергей Фесиков.

В женскую команду включены Ника Годун, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Ирина Кривоногова, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Константиновна Устинова, Дарья Сергеевна Устинова, Евгения Чикунова.

В резервный состав попали Эдуард Валиахметов, Дмитрий Мальцев, Александр Харланов, Дарья Чикунова, Андрей Шабасов, Роман Шевляков.

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Летние олимпийские виды спорта
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