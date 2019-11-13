ФИФА назначила Венгера главой департамента развития мирового футбола

ТАСС, 13 ноября. Француз Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Сообщается, что 70-летний специалист будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Также Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

"Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию", - прокомментировал назначение Венгер.

"Глубокие знания и страсть Арсена Венгера к различным аспектам нашей игры выделяют его как одну из самых уважаемых личностей в футболе. Я рад приветствовать его в команде. Приезд Венгера - это еще один пример того, как мы продолжаем укреплять нашу цель вернуть ФИФА в футбол, а футбол - в ФИФА", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Венгер стал главным тренером английского "Арсенала" в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз - обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижение Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с "Арсеналом" до финала Лиги чемпионов (2006) и финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы) в 2000 году.