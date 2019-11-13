ОКР к концу года определится с местом размещения Дома российских болельщиков на ОИ-2020

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) к концу 2019 года примет окончательное решение о месте размещения Дома российских болельщиков на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в среду рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"У нас возникли неожиданные сложности с оргкомитетом по выделению достаточного количества билетов в продажу для россиян. К нам обратился билетный агент, который работает на территории России, с тем, что количество билетов в разы ниже ожидаемого запроса. Поэтому в настоящий момент мы рассматриваем несколько вариантов размещения, в зависимости от того количества болельщиков, которые будут нас там ждать, выбираем объем помещения, прорабатываем несколько вариантов. Думаю, к концу года мы определимся", - сказал Поздняков.

Ранее стало известно, что российские самбисты будут проводить мастер-классы и показательные выступления в Доме российских болельщиков в Токио. Подобная площадка действовала в Доме болельщиков сборной России на Европейских играх 2019 года в Минске.

"Это наша совместная инициатива вместе с Всероссийской федерацией самбо, - отметил Поздняков. - Дом болельщиков, который был у нас в Минске, проявил себя с очень хорошей стороны, было много гостей, в том числе руководители европейских и международных федераций, главы Национальных комитетов разных стран. Мы показали в этом Доме то лучшее из российского спорта, что у нас есть, в том числе и самбо, площадка самбо была одной из самых первых при входе в дом, так что редкий гость проходил мимо. Этот опыт удался, и мы намерены продолжать работу".