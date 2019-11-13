Поздняков: ОКР делает все возможное, чтобы россияне выступали на ОИ-2020 без ограничений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) делает все возможное, чтобы российские спортсмены без ограничений выступали на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС в среду сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"В нынешней турбулентной обстановке опасения [что россияне могут поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе] всегда существуют, но хочу сказать, что мы в ОКР вместе с нашими коллегами делаем все возможное, что в наших силах, чтобы избежать так называемых рисков, о которых сейчас много говорят. Олимпийские игры и все большие спортивные мероприятия сделаны для того, чтобы дать возможность спортсменам мирно соревноваться, как бы не складывалась обстановка, во главе угла стоит спорт. Поэтому любые решения, которые принимаются у нас в олимпийском комитете или в МОК, должны в первую очередь учитывать интересы спортсменов. Мы исходим из этого и все наши планы строим из того, что наши спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио без каких-либо ограничений", - сказал Поздняков.