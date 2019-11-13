Капитан клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби может перенести операцию и выбыть на 4-6 недель

ТАСС, 13 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби может перенести операцию и пропустить до шести недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sportsnet.

По информации источника, 32-летнему канадцу может потребоваться операция по удалению спортивной грыжи (повреждение мягких тканей в области паха), сроки восстановления от которой составят от четырех до шести недель.

Журналист портала The Athletic Роб Росси уточняет, что капитан "Питтсбурга" усугубил травму, которая появилась у него перед началом сезона, 10 ноября в домашней игре против "Чикаго" (3:2 после буллитов). Кросби мог сделать операцию в прошлом месяце, но отказался в связи с тем, что в команде было много травмированных игроков. В их числе российский нападающий Евгений Малкин, пропустивший около месяца из-за травмы мягких тканей ноги.

Кросби является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), также на его счету золото чемпионата мира (2015) и Кубка мира (2016). Хоккеист выступает за "Питтсбург" с сезона-2005/06, за это время он провел 960 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1233 очка (451 гол + 782 результативные передачи). В розыгрышах плей-офф НХЛ на счету канадца 164 матча и 186 очков (66+120). Кросби три раза становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).