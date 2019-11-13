Поздняков: довыборы членов исполкома ОКР пройдут на Олимпийском собрании 28 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Довыборы нескольких представителей исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) состоятся 28 ноября на Олимпийском собрании. Об этом ТАСС в среду сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

В декабре 2018 года были приняты поправки в устав ОКР. Согласно одной из них, члены Международного олимпийского комитета (МОК) и почетные члены МОК были включены в исполком ОКР автоматически, из-за чего он увеличился с 25 до 29 человек.

"Олимпийское собрание пройдет 28 ноября. Будут обсуждаться два основных вопроса - подготовка к Олимпийским играм в Токио, реализация программы подготовки. Второй вопрос - довыборы в исполнительный комитет ОКР. Мы в прошлом году внесли несколько поправок в устав, в соответствии с его новой редакцией, совершим довыборы нескольких представителей в исполком", - пояснил Поздняков.

Вакантные места образовались в связи с тем, что в исполком ОКР уже входят почетные члены МОК Виталий Смирнов и Александр Попов, а также действующие члены МОК Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.