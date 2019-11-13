Тарпищев: Медведев способен победить Зверева на Итоговом турнире АТР

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев может обыграть немца Александра Зверева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), несмотря на неудачный старт на соревновании. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира. Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 33-летнего испанца, который посеян под первым номером, 23-летний россиянин имеет четвертый номер посева. В первом туре Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. В следующем матче Медведев сыграет со Зверевым 15 ноября.

"Причина неудачи Медведева не в готовности [к турниру] - он не проигрывает как-то с треском, но на первый план выходит вопрос психологии, психоэмоциональной устойчивости, - сказал Тарпищев. - У Дани какой пробел - отсутствие опыта выступления на итоговом турнире. Его он приобретает по ходу. В любом случае он способен обыграть Зверева".

Медведев и Надаль играют в группе Андре Агасси, где также выступают Циципас и Зверев, которые проведут очный матч позднее в среду. В группе Бьорна Борга играют серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини. Призовой фонд турнира составляет $9 млн.