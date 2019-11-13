Баскетболисты "Нижнего Новгорода" уступили чешскому "Нимбурку" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" дома проиграл чешскому "Нимбурку" со счетом 73:82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шавон Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Алмейда (19)

В следующем матче "Нижний Новгород" встретится в гостях с турецкой командой "Роял Халы Газиантеп" 20 ноября.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место с тремя победами и двумя поражением в активе. "Нимбурк" возглавил таблицу, победив в четырех играх из пяти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.