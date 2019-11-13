Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" уступили чешскому "Нимбурку" в матче Лиги чемпионов

Российский клуб на своей площадке уступил со счетом 73:82

ТАСС, 13 ноября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" дома проиграл чешскому "Нимбурку" со счетом 73:82 в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Шавон Льюис, набравший 20 очков. В составе чешского клуба больше всего очков набрал форвард Иван Алмейда (19)

В следующем матче "Нижний Новгород" встретится в гостях с турецкой командой "Роял Халы Газиантеп" 20 ноября.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает третье место с тремя победами и двумя поражением в активе. "Нимбурк" возглавил таблицу, победив в четырех играх из пяти.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

Реклама на ТАСС
"Торпедо" проиграло "Нижнему Новгороду" на "Открытие-Арене" в матче Олимп - ФНЛ
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС