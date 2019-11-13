Поражение вне родных стен. "Торпедо" снова не сыграло дома и уступило "Нижнему Новгороду"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" со счетом 0:2 проиграло "Нижнему Новгороду" в домашнем матче 23-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".

"Торпедо" в третий раз в сезоне вынуждено было проводить домашний матч не на родном стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Полиция по-прежнему отказывает клубу в согласовании инструкции по обеспечению безопасности. Прошлую домашнюю встречу 3 ноября против команды "СКА-Хабаровск" (2:1) автозаводцы проводили на одном из полей спортивного комплекса "Лужники", а первый домашний матч нынешнего сезона с "Балтикой" (2:0) во втором туре - на поле академии "Спартака". Тогда болельщики черно-белых отказались от активной и визуальной поддержки команды, требуя объяснения переноса игры с домашнего стадиона.

Болельщики "Торпедо" в своем открытом письме заявили, что в случае повторения сценария они оставляют за собой право "действовать так, как посчитают нужным". После этого черно-белые до встречи со "СКА-Хабаровском" играли на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, в том числе проводили и кубковые матчи. Объяснения руководства устроили активных болельщиков, 8 ноября они опубликовали открытое письмо с просьбой к ФНЛ и Российскому футбольному союзу (РФС) разобраться в причинах невозможности проведения встречи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. По мнению поклонников, организации делают все возможное, чтобы "любой ценой доставить "Торпедо" массу неудобств и неприятностей, ослабить шансы в борьбе за выход в РПЛ [Российскую премьер-лигу]".

Недовольство болельщиков можно понять - встреча с "Нижним Новгородом" должна была стать предпоследней на историческом стадионе до его закрытия на реконструкцию. До зимнего перерыва у "Торпедо" запланирована еще одна домашняя игра - с владивостокским "Лучом" (23 ноября). Но руководство автозаводцев уже заявило, что торжественная церемония прощания со стадионом вне зависимости от места проведения встречи с командой из Владивостока пройдет в товарищеском матче весной.

"Торпедо" подпустило "Ротор"

Во встрече с "Нижним Новгородом" для болельщиков "Торпедо" была выделена одна трибуна, а фанатский сектор располагался неподалеку от углового флага. Никакой речи об отказе от визуальной и шумовой поддержки не шло, поклонники с первых минут активно гнали своих любимцев вперед. Перед матчем в кассах образовалась очередь за билетами, а на большом экране снаружи "Открытие-Арены" вместо привычной спартаковской эмблемы красовалась торпедовская. Между болельщиками "Торпедо" и "Спартака" давно установились дружеские отношения.

Занять места на гостевом секторе к стартовому свистку успели только шесть болельщиков "Нижнего Новгорода". По ходу первого тайма их количество увеличилось до десяти. Впервые поклонников нижегородцев стало слышно на 19-й минуте матча, когда Александр Ставпец реализовал пенальти за игру рукой в штрафной площади "Торпедо". В первые полчаса игры гости могли забить еще, но реализовать моменты не сумели.

После этого черно-белые, в составе которых из-за дисквалификации отсутствовал Александр Рязанцев, перехватили инициативу и пытались оказать давление на ворота нижегородцев, но до голевых моментов дело не доходило. Гости по ходу второго тайма зачастую тянули время не совсем спортивными способами, чем приводили в ярость фанатов "Торпедо", игра разбилась на эпизоды, а болельщики периодически скандировали нелицеприятные выражения в адрес судьи. За четыре минуты до конца основного времени нападающий "Нижнего Новгорода" Артур Сагитов забил второй мяч и поставил точку в игре.

В подмосковных Химках местная одноименная команда уступила "Ротору" со счетом 0:2 и позволила волгоградскому клубу обойти себя в турнирной таблице и с 48 очками выйти на второе место. Лидерство сохраняет "Торпедо" (51 очко), на третьем месте располагаются "Химки" (46), четвертым идет "Чертаново" (45). "Нижний Новгород" набрал 32 очка и занимает десятое место.