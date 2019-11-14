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НХЛ

Кузнецов принес "Вашингтону" победу над "Филадельфией" в серии буллитов матча НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Евгений Кузнецов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 14 ноября. "Вашингтон" обыграл "Филадельфию" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Решающий бросок реализовал российский форвард столичного клуба Евгений Кузнецов.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Брендан Лайпсик (7-я минута). У проигравших отличился Клод Жиру (47). Результативной передачей отметился защитник хозяев Иван Проворов, нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков во встрече не набрали.

В серии послематчевых буллитов первый бросок не смог реализовать форвард "Филадельфии" Якуб Ворачек. После этого нападающий Ти Джей Оши вывел "Вашингтон" вперед, а Жиру счет сравнял. Следующий бросок реализовал Кузнецов, а Шон Кутюрье свою попытку не использовал.

"Вашингтон" сохранил первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 32 очка после 20 игр. "Филадельфия" прервала четырехматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 23 очками в 18 встречах.

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома победил "Торонто" со счетом 5:4. Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 23 броска по своим воротам. "Оттава" на выезде обыграла "Нью-Джерси" со счетом 4:2. Защитник гостей Никита Зайцев и нападающий хозяев Никита Гусев отметились результативными передачами.

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