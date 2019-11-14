Футболист сборной Франции Мбаппе намерен выступить на Олимпийских играх 2020 года

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выразил желание сыграть за национальную команду на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

"Я должен выиграть чемпионат Европы 2020 года с [командой] Франции. Однако мне бы хотелось сыграть и на следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды", - сказал Мбаппе.

Мбаппе 20 лет, он является трехкратным чемпионом Франции (дважды в составе ПСЖ и один раз в составе "Монако"), также вместе с ПСЖ футболист по разу завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны и Кубок лиги. В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (33 мяча), в 2017 году футболист был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе - Golden Boy, по итогам сезона-2016/17 Мбаппе был включен в символическую сборную Лиги чемпионов. В составе сборной Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года и чемпионом Европы среди игроков не старше 19 лет в 2016 году.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.