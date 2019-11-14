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Олимпиада-2020 в Токио

Футболист сборной Франции Мбаппе намерен выступить на Олимпийских играх 2020 года

Также игрок планирует выиграть с национальной командой чемпионат Европы 2020 года

ТАСС, 14 ноября. Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выразил желание сыграть за национальную команду на Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио. Комментарий игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.

"Я должен выиграть чемпионат Европы 2020 года с [командой] Франции. Однако мне бы хотелось сыграть и на следующих Олимпийских играх в составе нашей национальной команды", - сказал Мбаппе.

Мбаппе 20 лет, он является трехкратным чемпионом Франции (дважды в составе ПСЖ и один раз в составе "Монако"), также вместе с ПСЖ футболист по разу завоевал Кубок Франции, Суперкубок страны и Кубок лиги. В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции (33 мяча), в 2017 году футболист был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе - Golden Boy, по итогам сезона-2016/17 Мбаппе был включен в символическую сборную Лиги чемпионов. В составе сборной Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года и чемпионом Европы среди игроков не старше 19 лет в 2016 году.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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Летние олимпийские виды спорта
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