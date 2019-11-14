Агент Ковальчука считает, что говорить о возвращении хоккеиста в Россию преждевременно

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду. Журнал The Hockey News позже сообщил, что 36-летний игрок в ближайшее время может покинуть клуб.

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поднимать вопрос о возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Ильи Ковальчука в Россию преждевременно. Об этом ТАСС в четверг заявил агент хоккеиста Юрий Николаев.

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"В Национальной хоккейной лиге много хитросплетений, поэтому сейчас мне сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация, - сказал Николаев. - Вопрос о возвращении Ильи в Россию является преждевременным".

Ковальчук после пяти лет выступления за СКА в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение вернуться в НХЛ. В июне 2018 года он подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн.

В НХЛ, помимо "Лос-Анджелеса", Ковальчук выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", проведя в регулярных чемпионатах 897 матчей и набрав 859 (436+423) очков. В составе СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.