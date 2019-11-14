Законопроект о продаже пива на аренах планируют внести в Госдуму до конца года

В конце октября вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся соавтором законопроекта, в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Свищев также отметил, что продажа пива планируется не только на футбольных матчах, но и на хоккее, баскетболе и соревнованиях по другим игровым видам спорта.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Авторы законопроекта о продаже пива на стадионах планируют внести его на рассмотрение в Госдуму до конца года. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу.

"Мы планируем внести законопроект до конца года. Мы дорабатываем всю систему с учетом замечаний. Сейчас законопроект в работе, создана рабочая группа. Активно обсуждаем закон с федерациями, встречались с представителями пивных компаний по их инициативе", - сказал Свищев.

"Есть организации и ведомства, которые не очень заинтересованы в том, чтобы закон был принят, - продолжил собеседник агентства. - В первую очередь это Министерство здравоохранения, они переживают, что возникнет резкий скачок алкоголизации общества. У нас также прошло несколько консультаций с МВД. МВД важно, чтобы продажи пива не несли дополнительную угрозу безопасности на мероприятиях".

Свищев также отметил, что России необходимо на своем примере показать всему миру качество обеспечения безопасности на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, Российской премьер-лиге, Минспорте РФ.