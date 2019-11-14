Кабмин Литвы поддержит проведение в стране баскетбольного отборочного турнира на ОИ-2020

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Литвы готово финансово поддержать организацию в стране отборочного турнира среди баскетбольных сборных к Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Федерация баскетбола Литвы объявила о намерении претендовать на проведение отборочного этапа в нашей стране. Правительство поддерживает эту инициативу", - сказал он.

О том, сколько средств потребуется на организацию турнира, который был бы проведен в Каунасе, пока, по словам главы кабмина, говорить рано, но правительство готово внести свой взнос. "Не думаю, что это были бы какие-то чрезмерные деньги. Люди хотят, чтобы наша команда выступила на Олимпиаде, и мы должны сделать для этого все возможное", - отметил Сквернялис. Согласно предварительным расчетам, на проведение отборочного турнира потребуется около €3 млн.

Сборная Литвы была участником всех финальных олимпийских турниров с 1992 года, трижды привозила с Игр бронзовые награды. На чемпионате мира этого года литовская национальная команда заняла девятое место и не сумела завоевать прямую путевку на Олимпиаду-2020.