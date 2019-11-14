Власти Ямала намерены ежегодно вводить более 10 спортивных объектов в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) намерены вводить в эксплуатацию более 10 спортивных объектов в год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"На Ямале ежегодно планируется вводить в эксплуатацию порядка 10-12 новых спортивных сооружений. Всего же за период реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" запланировано строительство 73 объектов спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2023 году в небольших поселениях Ямала появятся модульные мини-комплексы, а в 2024 году в Губкинском планируется строительство центра единоборств.

"Спорт - важная часть нашей жизни, на Севере особенно. Поэтому уже со следующего года серьезно увеличим финансовую поддержку направления. В 2020-м будем строить 20 спортивных объектов, из них 10 откроем уже к концу следующего года. Наша цель - создать сеть спортивной инфраструктуры, чтобы заниматься могли и в крупных городах, и в маленьких поселках", - приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.