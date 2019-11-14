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Евро-2020

Футболист сборной России Головин тренируется по индивидуальной программе

В четверг российская команда проводит заключительное тренировочное занятие на сборах в Сочи

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Александр Головин занимается по индивидуальной программе в сборной России по футболу во время последней тренировки на сборах в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит на стадионе им. Метревели, сообщает корр. ТАСС с места событий.

В четверг российская команда проводит заключительную тренировку на сборах в Сочи. Защитник Федор Кудряшов вернулся к тренировкам в общей группе, в среду защитник занимался по индивидуальной программе. Головин первые два дня во время тренировочного сбора также занимался по индивидуальной программе, а в среду провел занятие в общей группе.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября, а 19 ноября сыграют в гостях с командой Сан-Марино.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
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