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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигурист Самарин считает, что домашний этап серии Гран-при будет для него новым опытом

Удачное выступление на турнире в Москве позволит россиянину попасть в финал серии, который пройдет в Турине

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве на льду "Мегаспорта" 15-17 ноября, станет для серебряного призера чемпионата Европы россиянина Александра Самарина новым опытом. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

Фигурист две недели назад выиграл первое в карьере серебро этапа Гран-при в Гренобле. Теперь ему предстоит побороться за пьедестал московского этапа, что позволит ему впервые в карьере выйти в финал серии, который пройдет в Турине.

"Это будет мой первый в карьере домашний этап серии, для меня это что-то новое. Я в предвкушении, - подчеркнул Самарин. - Просто мне очень нравится выступать дома - ты получаешь невероятную поддержку от зрителей. И я приглашаю всех болельщиков поболеть за нас на этом турнире".

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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