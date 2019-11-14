Все футболисты молодежной сборной России участвуют в тренировке перед игрой с латвийцами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России в полном составе провели тренировку на "Ростов-Арене" перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 со сборной Латвии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг все 20 игроков принимают участие в тренировке. Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

Молодежная сборная России под руководством тренера Михаила Галактионова находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10). В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая вторая команда. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах.