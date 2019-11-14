Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Все футболисты молодежной сборной России участвуют в тренировке перед игрой с латвийцами

Встреча между командами пройдет 16 ноября
© Ксения Орлова/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России в полном составе провели тренировку на "Ростов-Арене" перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 со сборной Латвии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг все 20 игроков принимают участие в тренировке. Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

Молодежная сборная России под руководством тренера Михаила Галактионова находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10). В финальную часть соревнований выходят девять победителей групп и лучшая вторая команда. Остальные сборные, занявшие вторые места, за право выйти в финальную стадию сыграют в стыковых матчах.

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Футболист сборной России Беляев считает, что сборы команды в Сочи прошли успешно
Национальная команда завершает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС