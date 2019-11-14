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ММА

Нурмагомедов планирует открыть свой зал в Махачкале 18 ноября

Ранее спортсмен сообщал о том, что планирует открыть сеть тренировочных залов
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов 18 ноября откроет свой зал в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"18 ноября планируем открыть зал в Махачкале. Также работаем с правительством Москвы, ведем переговоры", - сказал Нурмагомедов-старший.

Ранее Нурмагомедов сообщал о том, что планирует открыть сеть своих тренировочных залов. В настоящий момент также ведутся переговоры о следующем поединке спортсмена, который может пройти весной 2020 года.

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