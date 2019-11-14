Комличенко: российские футболисты хотят вернуть долг бельгийцам за поражение в Брюсселе

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск. Первая игра, которая прошла 21 марта в Брюсселе, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1. 19 ноября подопечные Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино.

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России намерены добиться победы в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии и вернуть долг за поражение в первой игре. Об этом журналистам сообщил нападающий национальной команды России Николай Комличенко.

"Бельгия - хороший соперник, - сказал Комличенко. - У меня нет никаких ожиданий, я просто готов на сто процентов. Было время подготовиться, тактические занятия были, по "физике" работали, разобрали соперника. Тут хорошая погода, в Питере почувствуем контраст по погоде, с удовольствием остался бы в Сочи".

"Отношение тренера ко мне поменялось, меня уже лучше знают, от меня требуют не сбавлять, а только прибавлять. В группе с Бельгией будет почетно занять первое место, тем более, что первый матч мы им проиграли, хотим выступить достойно и вернуть должок. Разговоров о том, выйду ли я на поле, не было", - добавил Комличенко.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).