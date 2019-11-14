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Евро-2020

Футболист сборной России Беляев считает, что сборы команды в Сочи прошли успешно

Национальная команда завершает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино

СОЧИ, 14 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России Максим Беляев отметил, что четырехдневные сборы национальной команды в Сочи в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино прошли удачно. Таким мнением Беляев поделился с журналистами в четверг.

Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге. 19 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в гостях с командой Сан-Марино. Национальная команда перед отборочными матчами проводит сбор в Сочи на стадионе им. Метревели.

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"Первые дни работали над восстановлением, два последних дня очень хорошо поработали над тактикой, физику подтянули, - сказал Беляев. - Я считаю, что сбор прошел удачно, и все, что мы запланировали, тут воплотили. Мы можем победить Бельгию за счет самоотдачи, командных действий, будем слушать установки тренера, если все правильно выполнять, то и успех придет".

Сборной России необходимо обыграть бельгийцев со счетом 2:0 или с разностью в три мяча, а также добиться победы над командой Сан-Марино, чтобы занять первое место в группе. "Про будущий чемпионат Европы мы пока не думаем, у нас есть два матча. Мы сейчас готовимся, задача выиграть и постараться занять в группе первое место", - отметил Беляев.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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