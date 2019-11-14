Галактионов: футболистов молодежной сборной РФ ждет игра с очень организованным соперником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Молодежной сборной России по футболу в пятницу предстоит игра с очень организованным и дисциплинированным соперником, однако игроки российской команды готовы к матчу с командой Латвии. Об этом в четверг журналистам сообщил старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Российская команда сыграет 15 ноября в Ростове-на-Дону со сборной Латвии, 19 ноября - в гостях с командой Сербии.

"Это очень организованная, дисциплинированная команда, которая играет достаточно дерзко, с сербами отобрали очки на выезде, поэтому мы с уважением к ним относимся. Разобрали [игру соперника] и понимаем, как нам надо против них играть, что нам надо предлагать, футболисты это тоже понимают, наработки мы сделали. Степень значимости и важности завтрашней игры все прекрасно понимают, надо выигрывать, опережать наших конкурентов", - рассказал он.

Галактионов подчеркнул, что сборная Латвии сильна именно командными действиями. "Сборная Латвии сильна общекомандными действиями, они очень организованны, очень дисциплинированно действуют как в атаке, так и в обороне", - добавил он.

По словам игрока российской сборной Никиты Калугина, команда очень хорошо подготовилась к предстоящей игре. "Я думаю, что хорошо подготовились, завтра обязательно покажем на что мы способны. Нам нужна только победа", - заключил футболист.

Молодежная сборная России находится на второй строчке в пятой отборочной группе к чемпионату Европы 2021 года, набрав восемь очков в четырех матчах, лидирует сборная Польши (10).