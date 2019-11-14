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Зарплатный долг волейбольного клуба "Динамо-Метар" составит 41 млн рублей к декабрю

Волейболистки несколько месяцев не получают заработную плату

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Игроки, тренерский штаб и персонал женского волейбольного клуба "Динамо-Метар", который представляет Челябинскую область в Суперлиге чемпионата России, несколько месяцев не получают заработную плату. К декабрю зарплатный долг составит 41 млн рублей, назначена проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства спорта.

"В связи с образовавшимися долгами женского волейбольного клуба "Динамо-Метар", которые к декабрю этого года составят 41 млн рублей, назначена проверка Главного контрольного управления [Челябинской области]. Будет проверена правомерность расходования бюджетных средств руководством клуба", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба областной прокуратуры в четверг сообщила СМИ, что также проводит проверку информации о долгах клуба.

Женский волейбольный профессиональный клуб в Челябинске был образован в 1976 году. В дальнейшем клуб неоднократно менял названия. В 2017 году команда вступила в Челябинскую региональную организацию "Динамо" и получила название "Динамо-Метар".

Теги
Челябинская областьЛетние олимпийские виды спорта
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