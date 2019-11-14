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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация бобслея России и компания "Париматч" заключили партнерское соглашение

Компания получит статус официального спонсора национальных сборных команд по бобслею

ТАСС, 14 ноября. Федерация бобслея России заключила партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч". Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Сроки партнерского соглашения не уточняются, в соответствии с договором, "Париматч" выступит титульным партнером федерации и получит статус официального спонсора национальных сборных команд по бобслею. Логотип букмекерской компании появится на шлемах сборных России по бобслею и скелетону, на всех бобах национальной команды по бобслею и на верхней части обтекателей сборной по скелетону. Также все спортивные комбинезоны обеих сборных будут дополнены логотипом спонсора. Кроме того, стороны смогут организовывать специальные акции для болельщиков и зрителей.

"Париматч" - одна из ведущих букмекерских компаний на российском рынке, и мы рады начать сезон с таким сильным партнером. Бобслей и скелетон в России активно развиваются, и большие бренды активнее подключаются к спорту. С "Париматч" мы планируем реализовать большое количество активностей, при помощи которых мы сможем еще больше популяризировать бобслей и скелетон", - сказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Наши сборные традиционно сильны в зимних видах спорта, и бобслей и скелетон при этом не являются исключением. Мы гордимся стартом совместной работы с коллегами из федерации бобслея России. Мы видим, что сотрудничество с федерациями оказывает положительное влияние на бизнес, в том числе с точки зрения узнаваемости. Мы уверены в эффективности такого сотрудничества и с нетерпением ждем первых результатов", - сказал СЕО "Париматч" в России Дмитрий Сергеев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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