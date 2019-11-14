Тарпищев: физическое состояние Медведева может быть проблемой перед Кубком Дэвиса

Медведев входит в состав сборной России, которая на следующей неделе начнет свое выступление в финальной части Кубка Дэвиса в Мадриде. В настоящее время российский теннисист выступает на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

"Мы [тренерский штаб сборной России] внимательно следим за выступлением Медведева в Лондоне, - сказал Тарпищев. С Надалем явно не хватило сил, это проблема. Если говорить про Кубок Дэвиса, то все будет зависеть от его [Медведева] восстановления - вопрос физических кондиций будет на первом плане. Плюс, еще остаются шансы, что он сумеет выйти в финальную стадию Итогового турнира, после игры со Зверевым в пятницу многое прояснится".

Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против хорватов 18 ноября. Помимо Медведева в сборную России вошли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/4 финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.