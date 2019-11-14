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Летние олимпийские виды спорта

Бузато утвержден главным тренером женской сборной России по волейболу

Итальянец сменил на этом посту Вадима Панкова
Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато MATSUO.K/AFLO SPORT
Описание
Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато
© MATSUO.K/AFLO SPORT

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Итальянский специалист Серджио Бузато утвержден главным тренером женской сборной России и будет готовить команду к Олимпийским играм в Токио. Соответствующее решение было принято президиумом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Бузато утвержден в своей должности. Он будет готовить команду к Олимпийским играм, - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко журналистам. - Единогласно Бузато назначен главным тренером, кандидатов не было. Он давно работает в России. В его пользу сыграло то, что были завоеваны бронзовые медали на Кубке мира, отмечался фон выступления команды на Кубке мира, это была совершенно другая команда".

Бузато сменил Вадима Панкова на посту главного тренера национальной команды, который покинул национальную команду в сентябре в преддверии Кубка мира по волейболу по состоянию здоровья. Панков во вторник заявил ТАСС, что хотел бы вернуться к работе с командой.

С 10 сентября 53-летний итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера и занял с командой третье место на Кубке мира. Волейболистки национальной команды позднее попросили ВФВ оставить Бузато на посту главного тренера.

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Летние олимпийские виды спорта
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