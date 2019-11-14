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Футбол в России

"Локомотив" не принял решения о временном стадионе на период реконструкции "РЖД-Арены"

В настоящее время в клубе занимаются проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона
"РЖД-Арена" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
"РЖД-Арена"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" рассматривает несколько вариантов временного стадиона, на котором футбольный клуб будет проводить домашние матчи во время реконструкции "РЖД-Арены". Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.

"РЖД-Арена" вмещает 27 320 зрителей.

"Сейчас клуб занимается проектной проработкой комплексного улучшения инфраструктуры стадиона, - сказал Брейдо. - Пока нельзя говорить о конкретных сроках, потому что проект находится в разработке, но мы действительно заинтересованы в фундаментальном улучшении предоставляемых услуг и повышении уровня комфорта посещения матчей наших болельщиков. Чувствуя полную поддержку со стороны РЖД и приняв принципиальное решение об улучшении нашего стадиона, а также учтя грядущее 100-летие клуба, мы считаем необходимым заниматься данным вопросом".

"Никаких официальных договоренностей ни с "Лужниками", ни с другими стадионами на данный момент у "Локомотива" нет", - добавил директор по связям с общественностью московского клуба.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену".

Теги
Российский футбол
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